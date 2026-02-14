Стало известно о последствиях ссоры Орбана и Зеленского для Украины

BZ: Ссора между Орбаном и Зеленским может сорвать планы Киева на вступление в ЕС

Ссора между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским грозит сорвать планы Киева на вступление в Европейский союз (ЕС) и более тесную интеграцию с Брюсселем. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Отмечается, что настроение в отношениях между сторонами становится все более жестким. Орбан резко раскритиковал Зеленского и открыто противостоял ему в споре о возможном вступлении Украины в ЕС, говорится в статье.

По данным издания, причиной конфликта стало требование Зеленского о том, чтобы Украина была «технически готова» к вступлению в Евросоюз к 2027 году.

Ранее Politico написало, что в Европе считают, что позиция Виктора Орбана в отношении Киева может быть связана с личной неприязнью к Владимиру Зеленскому. Издание обратило внимание, что политики неоднократно обменивались жесткими публичными высказываниями.