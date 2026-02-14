Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:47, 14 февраля 2026Силовые структуры

Суд вынес наказание за блокировку входа в Роскомнадзор

Суд отправил в изолятор на 15 суток заблокировавших вход в офис Роскомнадзора
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Таганский суд Москвы отправил в изолятор на 15 суток троих мужчин, заблокировавших вход в офис Роскомнадзора замком от велосипеда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Назначены наказания в виде административных арестов сроком на 15 суток Чуянову Михаилу Сергеевичу, Кривяку Кириллу Дмитриевичу и Шакирову Григорию Рустамовичу», — рассказал собеседник агентства.

В суде заявили, что мужчины повесили велосипедный замок и плакат с лозунгами против Роскомнадзора на вход в здание.

Ранее Савеловский районный суд Москвы запретил объявления о сдаче жилья «только славянам», поскольку это является дискриминацией по национальному признаку. Суд обязал Роскомнадзор включить такие сетевые ресурсы в единый реестр доменных имен, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали способную остановить конфликт на Украине одним звонком страну

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Шведы обвинили канадцев в жульничестве на Олимпиаде

    В России запретили деятельность азербайджанской компании

    Страна НАТО признала свою наивность в вопросе о недвижимости россиян

    Суд вынес наказание за блокировку входа в Роскомнадзор

    Зеленский резко ответил на ультиматум Трампа

    Заявившей об избиении в полиции Подмосковья бурятке отказали в возбуждении дела

    В России прокомментировали атаку ВСУ на Белгород

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok