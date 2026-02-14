Суд вынес наказание за блокировку входа в Роскомнадзор

Таганский суд Москвы отправил в изолятор на 15 суток троих мужчин, заблокировавших вход в офис Роскомнадзора замком от велосипеда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Назначены наказания в виде административных арестов сроком на 15 суток Чуянову Михаилу Сергеевичу, Кривяку Кириллу Дмитриевичу и Шакирову Григорию Рустамовичу», — рассказал собеседник агентства.

В суде заявили, что мужчины повесили велосипедный замок и плакат с лозунгами против Роскомнадзора на вход в здание.

