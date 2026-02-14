Реклама

Трамп назвал смену власти в Иране лучшим исходом для США

Трамп: Смена власти в Иране была бы лучшим вариантом для США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Смена власти в Иране стала бы лучшим вариантом развития событий для Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его выступление транслировал телеканал Fox News.

«Похоже, это было бы лучшим, что могло бы произойти», — назвал Трамп.

Ранее WSJ сообщило, что Пентагон отдал распоряжение о подготовке второй авианосной ударной группы к развертыванию на Ближнем Востоке. Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца в регион для подготовки к военным действиям в случае провала переговоров с Ираном.

