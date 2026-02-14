Популярный российский бренд одежды обвинили в плагиате

Бренд одежды «Твое» обвинили в плагиате

Популярный российский бренд одежды «Твое» заподозрили в плагиате. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В заимствовании принтов для своей последней коллекции Russian Vibes («Российские мотивы») фирму обвиняют российские художники. Так, на одной из представленных футболок размещен рисунок с девушкой в платке, обрамленный оконными наличниками, на которых лежит кот. Принт крайне напоминает одну из работ дизайнера Яны Антоновой, выполненный в коллаборации с другим брендом еще в 2023 году: отличие заключается в ракурсе и некоторых деталях исполнения. При этом работу другого художника, Максима Алибекова, «Твое» повторили практически точь-в-точь — на принте изображен триколор, цвета в котором стилизованы под стволы березы, трещины на льдинах и россыпь яблок. Эту работу Алибеков представил в июне 2025 года.

В планах дизайнера направить «Твое» досудебные претензии. Алибеков потребует восстановить авторство, Антонова же будет настаивать на том, чтобы компания вывела коллекцию из продажи и выплатила компенсацию в размере более миллиона рублей.

