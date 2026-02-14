Реклама

Мир
02:35, 14 февраля 2026

Стало известно о достижении понимания по прекращению огня на Украине

Politico: Представители России и Украины достигли понимания по прекращению огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Представители России и Украины на переговорах в Абу-Даби якобы достигли понимания, как определить режим прекращения огня. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico.

Как указало издание, делегации договорились в одном вопросе. «Стороны достигли согласия о том, как определить прекращение огня и как может выглядеть демилитаризованная зона», — говорится в статье.



