Стало известно о достижении понимания по прекращению огня на Украине

Politico: Представители России и Украины достигли понимания по прекращению огня

Представители России и Украины на переговорах в Абу-Даби якобы достигли понимания, как определить режим прекращения огня. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico.

Как указало издание, делегации договорились в одном вопросе. «Стороны достигли согласия о том, как определить прекращение огня и как может выглядеть демилитаризованная зона», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что российские и украинские представители на прошедших переговорах в Абу-Даби достигли общего понимания в том, как определить режим прекращения огня и как могла бы выглядеть демилитаризованная зона.