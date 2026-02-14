Реклама

07:47, 14 февраля 2026Бывший СССР

Украина предлагала Молдавии силой решить вопрос Приднестровья

Додон: В 2022 году Украина предлагала Санду силой решить вопрос Приднестровья
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Весной 2022 года Украина обсуждала с президентом Молдавии Майей Санду сценарии давления на Приднестровье. Об этом заявил бывший глава республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон, пишет РИА Новости.

«Весной 2022 года, по моей информации, обсуждались варианты давления на Приднестровье. Украинская сторона тогда рассматривала возможность участия, если бы Молдова сама обратилась с такой просьбой», — отметил политик. Додон подчеркнул, что руководство Молдавии в итоге не поддержало эту инициативу.

Ранее молдавский лидер Майя Санду подчеркнула, что Приднестровье пока не находится под властью Кишинева, намекнув на скорое изменение ситуации. В январе Санду заявила, что безопасность Молдавии может быть обеспечена объединением с Румынией.

Также ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев приветствует реинтеграцию Приднестровья. Он добавил, что российские войска на территории Приднестровья якобы представляют угрозу для интересов Кишинева.

