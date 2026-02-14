«Страна»: В Киеве мужчина умер во время задержания полицией

В Киеве мужчина умер во время задержания полицией, которая повалила его на землю и надела наручники. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По его данным, у мужчины были проблемы с сердцем.

Ранее глава медслужбы «Ульф» Алина Михайлова раскрыла, что в результате ежемесячной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) служить в армии остаются только 10 тысяч «косых и кривых», а остальные 20 тысяч бойцов дезертируют. Она пояснила, что из армии дезертирует до 80 процентов мобилизованных, а на передовой оказываются те, кто «просто не смог убежать за забор».