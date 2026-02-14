Реклама

02:11, 14 февраля 2026

В США заявили о превосходстве российской армии над украинской

Марина Совина
Вооруженные силы (ВС) России полностью превосходят украинскую армию по авиации и артиллерии, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание указало на значительную разницу двух армий наносить удары с помощью авиации, артиллерии, ракетных комплексов.

В статье говорится, что Россия постоянно расширяет свои возможности, это позволяет эффективно бить по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) и дает преимущество в различных операциях.

«Быстрое расширение производства ракет для комплексов "Искандер-М", выпускаемых в нескольких вариантах, позволило системе играть все более важную роль в операциях и использоваться различными новыми способами, такими как нанесение "двойных ударов"», — подчеркнул автор.

Ранее Россия запустила рекордное за ночь количество «Искандеров» по Украине.

