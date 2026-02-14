В городе Запорожской области пропал свет после взрыва

Балицкий: В Приморске Запорожской области пропал свет после прозвучавшего взрыва

В Приморске Запорожской области частично пропал свет после прозвучавшего взрыва, об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram.

Он отметил, что около 20:20 по московскому времени был слышен звук взрыва. «По предварительной информации, произошло частичное нарушение электроснабжения в некоторых районах города», — уточнил чиновник.

Балицкий добавил, что на место выехали оперативные службы, масштабы повреждений выясняются. Ситуация находится на личном контроле губернатора.

11 февраля глава региона рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многоквартирный дом в Запорожской области с помощью БПЛА, жертв нет.

