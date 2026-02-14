Реклама

В Канаде назвали худшее решение Зеленского

Журналист Мате: Отказ Зеленского от переговоров в 2022 году стал худшим решением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Igor Jakubowski / Globallookpress.com

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров о мире в 2022 году стал худшим решением. Такое мнение высказал канадский журналист Аарон Мате на своей странице в соцсети Х.

Он напомнил, что украинский лидер в апреле 2022 года отказался от переговоров с Россией, а затем в ноябре того же года отклонил просьбу американского генерала Марка Милли о возобновлении мирного процесса. По словам журналиста, это решение «войдет в число худших за последнее время».

Ранее Зеленский вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры, заявив, что не может этого сделать. Он подчеркнул, что Киев готов продолжить обсуждения на территории нейтральных стран, кроме России и Белоруссии.

