В Кремле назвали год отсчета новой эпохи

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС назвал 2014 годом отсчета новой эпохи.

«Я бы сказал так, что, наверное, надо отмерять после 2014 года. После 2014 года поменялось все», — сказал чиновник.

Он напомнил о событиях в Европе и майдане на Украине, указав, что тогда был пройден некий Рубикон.

По словам Пескова, в новой реальности от России потребовались решительные действия, и президент Владимир Путин принял решение, которое концептуально изменило подходы к тем, кто раньше считался партнерами.

Представитель Кремля добавил, что от страны потребовалась большая решимость в отстаивании своих интересов, что впоследствии привело к началу специальной военной операции (СВО).

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал пересмотреть все отношения России с другими странами.

