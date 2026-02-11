Медведев призвал пересмотреть все связи России с другими странами

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал пересмотреть все отношения России с другими странами. Об этом он заявил в ходе выступления на встрече с экспертным советом партии «Единая Россия».

«Ничего вечного нет. Нужно вспомнить все и всех, кто нам мешал», — сказал он.

Политик также выразил уверенность в том, что рано или поздно в Россию побегут «побегут все, кто проклинает нашу страну, президента, нас с вами».

Ранее Медведев заявил, что спецоперация (СВО) на Украине помогла России увидеть, кто друг, а кто — враг. «СВО в каком-то смысле нам помогла совершенно иначе взглянуть на тех, с кем мы работаем. Это же очевидно абсолютно», — сказал он.