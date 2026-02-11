Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:53, 11 февраля 2026Россия

Медведев рассказал об одном итоге СВО

Медведев: СВО помогла России увидеть, кто друг, а кто — не очень
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) помогла России увидеть, кто друг, а кто — не очень, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Видео с его выступлением опубликовано на странице политика во «ВКонтакте».

«СВО в каком-то смысле нам помогла совершенно иначе взглянуть на тех, с кем мы работаем. Это же очевидно абсолютно. И увидеть, кто друг, кто не очень, на кого можно рассчитывать, а на кого ни в коем случае рассчитывать нельзя», — сказал он.

Политик также призвал сделать безукоризненными механизмы поддержки участников СВО.

Ранее Медведев сравнил поддержку участников специальной военной операции и бойцов Великой Отечественной войны. Он пояснил, что в настоящее время страна обладает всеми возможностями, чтобы сделать все необходимое для участников спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Корнелюк отреагировал на слова Макаревича фразой о бесконечной глупости

    Россиянам рассказали о снижении цен на овощи в начале года

    Названы недостатки самого популярного iPhone

    Названа цена самой дешевой большой квартиры Петербурга

    Медведев рассказал об одном итоге СВО

    Каллас расстроилась из-за идеи провести выборы на Украине

    Российский фигурист Гуменник прогулял тренировку на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok