Медведев рассказал об одном итоге СВО

Медведев: СВО помогла России увидеть, кто друг, а кто — не очень

Специальная военная операция (СВО) помогла России увидеть, кто друг, а кто — не очень, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Видео с его выступлением опубликовано на странице политика во «ВКонтакте».

«СВО в каком-то смысле нам помогла совершенно иначе взглянуть на тех, с кем мы работаем. Это же очевидно абсолютно. И увидеть, кто друг, кто не очень, на кого можно рассчитывать, а на кого ни в коем случае рассчитывать нельзя», — сказал он.

Политик также призвал сделать безукоризненными механизмы поддержки участников СВО.

Ранее Медведев сравнил поддержку участников специальной военной операции и бойцов Великой Отечественной войны. Он пояснил, что в настоящее время страна обладает всеми возможностями, чтобы сделать все необходимое для участников спецоперации.