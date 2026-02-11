Медведев сравнил поддержку участников СВО и бойцов Великой Отечественной войны

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил поддержку участников специальной военной операции (СВО) и бойцов Великой Отечественной войны. Видео с его выступлением опубликовано на странице политика во «ВКонтакте».
«Наша Родина, Советский Союз, приступила к системе поддержки участников Великой Отечественной войны не очень быстро. Мы это с вами знаем», — сказал он.
По его словам, на данный момент страна обладает всеми возможностями, чтобы сделать все необходимое для участников спецоперации.
Ранее зампред Совбеза рассказал о самой важной для России вещи. По словам Медведева, для страны нет ничего важнее победы.