Медведев рассказал о самой важной для России вещи

Для России нет ничего важнее победы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев во время выступления, запись которого опубликована на его странице во «ВКонтакте».

По его словам, для России нужна победа, чтобы у страны было будущее.

«Для нас для всех сейчас, для всех граждан нашей страны, которые любят нашу страну и верят в нее, нет ничего важнее победы. Это понятно», — сказал политик.

Ранее Медведев назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине актом самообороны. Он напомнил, что жители выбрали вхождение своих территорий в состав России в результате законно проведенного референдума.