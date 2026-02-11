Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
19:46, 11 февраля 2026Россия

Медведев рассказал о самой важной для России вещи

Медведев заявил, что для России нет ничего важнее победы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Для России нет ничего важнее победы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев во время выступления, запись которого опубликована на его странице во «ВКонтакте».

По его словам, для России нужна победа, чтобы у страны было будущее.

«Для нас для всех сейчас, для всех граждан нашей страны, которые любят нашу страну и верят в нее, нет ничего важнее победы. Это понятно», — сказал политик.

Ранее Медведев назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине актом самообороны. Он напомнил, что жители выбрали вхождение своих территорий в состав России в результате законно проведенного референдума.

