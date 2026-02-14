Реклама

07:53, 14 февраля 2026Россия

В Минобороны отчитались о сбитых за ночь дронах ВСУ

МО РФ: Силы ПВО сбили 20 дронов ВСУ над территорией России
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России, отчитались в Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников, 13, было перехвачено над Крымом, два над Орловской область, по одному на Астаханской, Брянской, Курской, Липецкой и Московской областями, уточнили в ведомстве.

Днем 13 февраля ВСУ атаковали три российских региона. Системы ПВО отражали атаки с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Всего было уничтожено 47 украинских дронов. Больше всего БПЛА — 41 — сбили над Брянской областью, еще пять перехватили над Курской и один — над территорией Белгородской области.

