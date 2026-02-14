В Минобороны захотели рассчитывать рабочий стаж бойцов СВО по-новому

Минобороны России предложило считать день службы на СВО за три дня работы

В Минобороны России захотели считывать день службы на специальной военной операции (СВО) за три дня работы. Соответствующий проект оказался в распоряжении ТАСС.

Авторы документа предложили внести изменения в Федеральный закон «О статусе военнослужащих». Инициатива касается стажа работы по специальности и общего трудового стажа, а также госслужбы.

Кроме того, при назначении гражданам страховой пенсии период участия в СВО предлагается включать в страховой стаж в тройном размере. Ожидается, что нововведения позволят повысить престиж военной службы и стимулировать увеличение числа контрактников.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в 2025 году контракт с Вооруженными силами (ВС) России подписали свыше 422 704 человек. Еще 32 тысячи граждан поступили на службу в добровольческие формирования