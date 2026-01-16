Реклама

Россия
15:15, 16 января 2026

Медведев назвал число заключивших контракт с ВС России в 2025 году

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

С января 2025 года контракт с Вооруженными силами (ВС) России подписали свыше 422 704 человека. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам комплектования войск беспилотных систем. Видео с мероприятия политик опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

Медведев добавил, что еще 32 тысячи граждан поступили на службу в добровольческие формирования. «Та задача, которая была поставлена Верховным главнокомандующим, она выполнена», — констатировал зампред Совбеза.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о большом числе россиян, которые хотят служить в войсках беспилотной авиации. По его словам, из-за этого Минобороны вынуждено объявлять конкурс.

В декабре глава государства подписал закон, согласно которому добровольцам специальной военной операции начнут включать срок службы в стаж для пенсии за выслугу лет. При этом два дня пребывания в добровольческом формировании будут считаться как один день службы, а один день выполнения боевых задач — как три дня начисления пенсии.

