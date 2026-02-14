В мире на Украине усмотрели угрозу для Европы

Премьер Британии Стармер: Мир на Украине усилит угрозу для Европы от России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер усмотрел угрозу для Европы в заключении мира на Украине. Слова европейского лидера, выступившим с таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности, передает The Guardian.

По мнению Стармера, утверждающего об исходящей от России опасности, если на Украине будет заключено мирное соглашение, то угроза нападения со стороны Москвы не снизится, а, напротив, возрастет. Кроме того, сославшись на оценки НАТО, британский премьер заявил, что «к концу десятилетия» Россия будет готова к военному противостоянию с альянсом.

Стармер также призвал европейских лидеров быть готовыми к военным действиям, в частности, борьбе с Россией.

Ранее Государственный секретарь США Марко Рубио, также выступившей на Мюнхенской конференции, раскрыл подробности мирного процесса по Украине. По его словам, список вопросов, которые обсуждаются в ходе решения украинского конфликта, стал меньше.