В Мюнхене началась крупная демонстрация против конференции НАТО и поставок оружия ВСУ

Жители Мюнхена вышли на протест против конференции по безопасности, они выступают за мирные переговоры и против поставок оружия Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации, со ссылкой на анонс организовавшего акцию «Альянса действий против конференции по безопасности НАТО», говорится, что утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на Североатлантический блок, «оправдывается оргия перевооружения».

Уточняется, что протест начался на площади Карлсплац. На ней соберется более четырех тысяч человек.

