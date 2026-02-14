Реклама

В Мюнхене началась крупная демонстрация против конференции НАТО и поставок оружия ВСУ

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Felix Hörhager / picture alliance via Getty Images

Жители Мюнхена вышли на протест против конференции по безопасности, они выступают за мирные переговоры и против поставок оружия Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации, со ссылкой на анонс организовавшего акцию «Альянса действий против конференции по безопасности НАТО», говорится, что утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на Североатлантический блок, «оправдывается оргия перевооружения».

Уточняется, что протест начался на площади Карлсплац. На ней соберется более четырех тысяч человек.

Ранее США тайно поставили в Иран терминалы системы спутниковой связи Starlink на фоне прошедших в стране протестов.

