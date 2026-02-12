Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
20:21, 12 февраля 2026Мир

Раскрыта тайная поставка Starlink в Иран из США

WSJ: США поставили в Иран терминалы Starlink на фоне протестов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Scott Olson / Getty Images

США тайно поставили в Иран терминалы системы спутниковой связи Starlink на фоне прошедших в стране протестов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«После того как в январе иранские власти подавили нарастающие беспорядки, (...) резко отключив интернет, США контрабандой ввезли в страну около 6000 комплектов спутникового интернета, что стало первым случаем прямой отправки Starlink в Иран со стороны США», — утверждается в публикации.

В материале отмечается, что незадолго до этого Госдепартамент США закупил почти 7000 терминалов Starlink, чтобы помочь противникам иранских властей. По словам официальных лиц, президент США Дональд Трамп знал о поставках, но неизвестно, одобрил ли он этот план лично.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что его ведомство создало весомые предпосылки для начала массовых протестов в Иране в начале этого года.

