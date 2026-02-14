Реклама

18:24, 14 февраля 2026Россия

В России отреагировали на условия Зеленского для проведения выборов

Военблогер Рожин счел нереалистичными условия Зеленского для проведения выборов
Мария Большакова
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Российский военный блогер Борис Рожин отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что выборы на Украине пройдут при условии прекращения огня на два месяца. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он счел требование украинского президента нереалистичным. «[Оно] направлено как раз на то, чтобы не проводить выборы, так как прекрасно известно, что Россия на это не пойдет», — порассуждал Рожин.

Блогер также предположил, что, если на Украине проведут выборы по окончании боевых действий, то Зеленский не сможет их выиграть.

Ранее украинский лидер выдвинул условие проведения президентских выборов в стране. Он заявил, что на Украине их проведут в том случае, если Россия согласится на двухмесячное прекращение огня. При этом, по мнению Зеленского, президенту США Дональду Трампу следует надавить на президента России Владимира Путина, чтобы тот пошел на приостановку боевых действий.

