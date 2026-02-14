Реклама

В России рассказали о приоритетных областях для экономического сотрудничества с США

Варвара Кошечкина
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После завершения конфликта на Украине Россия готова сотрудничать с США в области энергетики, добычи полезных ископаемых и самолетостроении, но против взаимодействия по высоким технологиям, считает заместителя председателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Взаимовыгодным и актуальным может стать сотрудничество в области энергетики и добычи редкоземельных металлов, продолжение совместного освоения Арктики и космоса. Организация совместной добычи критически важных ресурсов, таких как литий, медь, никель, платина и редкоземельные металлы может стать базой для опережающего развития свободной экономической зоны в Донбассе», — сказал Алтухов.

Для России также интересно заключение долгосрочных контрактов на модернизацию российского парка гражданской авиации, а также возможное участие США в российском гражданском авиастроении, добавил депутат. При этом в выосоктехнологической сфере Россия не будет сотрудничать с США, в том числе по искусственному интеллекту, медицине, криптовалюте и информационным технологиям.

Но одного урегулирования конфликта для реализации этих планов недостаточно. Должны быть реальные шаги по нормализации отношений и навстречу такому сотрудничеству: возобновление полноценной работы диппредставительств, возобновление прямого авиасообщения между странами, и конечно, отмена безумного количества санкций, которые сейчас стоят просто непреодолимым барьером для развития совместной торговли и инвестиций

Сергей Алтухов

При этом США не будут отказываться от завоеванного европейского рынка энергоносителей, так как они фактически ведут экономическую войну, вытеснив Россию из большинства европейских стран, отметил парламентарий.

Санкции и взаимное недоверие остаются главным барьером, который необходимо преодолеть до обсуждения каких-либо совместных проектов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что сотрудничество России и США в экономике несет в себе огромный потенциал и может играть стабилизирующую роль для всего мира.

