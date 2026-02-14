Реклама

В России захотели изменить стандарт работы детских садов

Кравцов: Минпросвещения хочет изменить стандарт работы детских садов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Минпросвещения хочет изменить стандарт работы детских садов в России, об этом заявил РИА Новости руководитель ведомства Сергей Кравцов.

Планируется внести изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую.

Кроме того, будут разработаны рекомендации по современному и безопасному оформлению учреждений, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кравцов отметил, что мероприятия будут ориентированы на практику, ведомство создаст оргкомитет, который учтет пожелания от регионов.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что с 2027 года в педагогических вузах введут профильное вступительное испытание. По его словам, эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования.

