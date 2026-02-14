Дэвис: Раскол на Западе сделает Россию более привлекательным партнером для мира

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала заявил, что раскол на Западе сделает Россию более привлекательным партнером для всего остального мира.

«Все это почти наверняка будет гарантировать больше хаотичных событий на Западе. Ничего конкретного из этого выйдет и это сделает Россию, Китай и другие страны БРИКС более привлекательными», — подчеркнул он.

По его словам, ни у Соединенных Штатов, ни у Европейского союза в настоящий момент нет понимания того, как выстраивать взаимоотношения, несмотря на постоянные заявления об обеспечении некой безопасности и сотрудничестве. Он отметил, что у Москвы и ее партнеров при этом есть долгосрочная стратегия развития и планы на будущее.

«Со временем это будет становится все более и более привлекательным для всех стран, которые захотят присоединиться к ним. А мы станем злейшими врагами сами для себя», — сказал он.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала Россию «хронической угрозой» для Евросоюза. Она заявила, что страны Европы должны объединиться «против давней угрозы», которую Москва якобы представляет для их безопасности.