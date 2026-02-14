Дэвис: Зеленский должен сменить риторику, иначе Украину ждет поражение

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия должна пойти на уступки для прекращения конфликта, не соответствуют действительности. Свое удивление по поводу высказываний украинского лидера выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Украина и европейская сторона должны будут серьезно изменить свою риторику, иначе мы станем свидетелями разгромного поражения украинской стороны и военной победы России. Единственный способ избежать этого — откровенно признать реальность», — сказал он.

По его словам, недавние переговоры представителей РФ, Украины и США не повлияли на позицию Зеленского, что может означать, что у украинского лидера имеется определенный «козырь в рукаве», способный изменить ход боевых действий. Однако наличие этого козыря вызывает сомнения, заключил эксперт.

Ранее Зеленский поставил условие, при котором Украина будет готова к подписанию мирного соглашения. По его словам, такое соглашение должно быть подписано не раньше, чем будет готов документ о четких гарантиях безопасности.