В здании российского вуза обрушился потолок

В Москве в здании университета имени Плеханова обрушился потолок

В Москве в здании университета Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ имени Плеханова) обрушился потолок. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в аудитории одного из старых корпусов РЭУ имени Плеханова частично обрушился потолок. Пострадавших в результате происшествия нет. В данной аудитории занятия не проводятся.

По предварительной информации, это произошло из-за резкого перепада температуры воздуха в городе. Угрозы людям в других частях здания нет. Остальные помещения работают в штатном режиме.

Специалисты провели обследование помещения и начали ремонтные работы.

