16:16, 14 февраля 2026Россия

В здании российского вуза обрушился потолок

В Москве в здании университета имени Плеханова обрушился потолок
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
РЭУ имени Плеханова. Архивное фото

РЭУ имени Плеханова. Архивное фото. Фото: Донцов Евгений Викторович / Фотобанк Лори

В Москве в здании университета Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ имени Плеханова) обрушился потолок. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в аудитории одного из старых корпусов РЭУ имени Плеханова частично обрушился потолок. Пострадавших в результате происшествия нет. В данной аудитории занятия не проводятся.

По предварительной информации, это произошло из-за резкого перепада температуры воздуха в городе. Угрозы людям в других частях здания нет. Остальные помещения работают в штатном режиме.

Специалисты провели обследование помещения и начали ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой обрушения козырька в российской больнице.

