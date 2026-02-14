Вассерман ответил критикующим его заявления Алаудинову и Вершинину

Депутат Вассерман ответил на оскорбления Алаудинова и Вершинина

Если человек переходит на оскорбления, то он таким образом признает, что содержательных доводов у него нет, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так в беседе с «Лентой.ру» политик ответил на критику его заявлений со стороны главы спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова и публициста Льва Вершинина.

Обижаться на оскорбления нет смысла вообще. Потому что если человек переходит к оскорблениям, он тем сам признает, что содержательных доводов у него нет Анатолий Вассерман депутат Госдумы

«Что касается этой волны [критики], я отметил, что, насколько я могу судить, некоторые деятели, числящиеся военблогерами, судя по особенностям их биографий, скорее всего, засланные казачки. То есть направлены конкретно спецслужбами Украины для того, чтобы под видом резания правды матки убеждать граждан Российской Федерации, что все пропало. Я так же отметил, что до тех пор, пока нет достоверных данных по уже идущим расследованиям, естественно, я не могу называть их имена. Те, кто на меня обиделся, очевидно, знают, чье мясо съели», — рассказал Вассерман.

Депутат добавил, что ранее обращался к Алаудинову с сообщением, что некоторые люди, утверждающие, что тесно с ним сотрудничают, ведут себя неадекватно. Он рассказал, что попросил генерал-лейтенанта подтвердить или опровергнуть связь с этими людьми.

«По этому поводу он уже высказался весьма резко. Кроме того, я обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой о проверке всех этих сведений и анализе поведения этих деятелей», — отметил политик.

По словам Вассермана, с критиковавшим его Вершининым он долгое время был в дружеских отношениях. Он рассказал, что был весьма близок с Вершининым в политических воззрениях, однако спустя годы в некоторых вопросах их точки зрения разошлись.

«Могу сказать, что многие из тех людей, которых я имел в виду, рассказывают очень красивые легенды. Многие из них весьма обаятельны. И я совершенно не удивляюсь, что Лев Рэмович мог подпасть под обаяние кого-то из них», — заявил депутат.

Я вижу, что рассказы одного из этих людей очень похожи на стандартную легенду заброски. Я вижу, что кое-кто из этих людей много лет активно высказывался в пользу террористической организации Украина, а потом вдруг резко начал рассказывать, что он против нее. Словом, для меня лично всей этой картины достаточно, чтобы относиться к ним с подозрением Анатолий Вассерман депутат Госдумы

Ранее Апти Алаудинов разместил в своем блоге запись из канала скрипача и военного волонтера Петра Лундстрема, который в ответ на пост публициста Льва Вершинина назвал депутата покусаным. Вершинин же «словами хотя я не прочь пожить еще, не дай мне Бог дожить до такого» намекнул на неадекватность Вассермана.

Поводом для новой критики парламентария стало его интервью Вячеславу Манучарову, в котором Вассерман порассуждал о «засланных казачках» с Украины в среде военблогеров, которые могут работать на территории России в интересах Киева.