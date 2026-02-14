МО: ПВО сбила дроны ВСУ над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым с помощью беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три дрона над территорией полуострова. Помимо этого, еще по три беспилотника перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.

Атаки были предприняты в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками поселок Центральный Луганской народной республики (ЛНР). В результате удара пострадали 15 человек, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.