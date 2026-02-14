ВСУ потратили больше миллиона долларов на уничтожение одного российского дрона

Истребитель F-16 ВСУ уничтожил один российский дрон ракетой в миллион долларов

Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил российский дрон-камикадзе «Герань-2» ракетой, в 36 раз превышающей стоимость беспилотника. Об этом пишет «Военный обозреватель» в Telegram.

К посту приложено видео, на котором видно, как самолет выпускает снаряд, и тот попадет по дрону.

Как отмечает автор материала, F-16 использовал управляемую ракету AIM-120 AMRAAM стоимостью в 1,1 миллиона долларов. При этом «Герань-2» стоит в районе 30 тысяч долларов.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что Россия поразила гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» завод во Львове, где, предположительно, находились западные истребители F-16 и Mirage 2000. По его словам, ракеты также ударили по электроподстанции, питающей Западную Украину.