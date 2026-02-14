Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:40, 14 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ потратили больше миллиона долларов на уничтожение одного российского дрона

Истребитель F-16 ВСУ уничтожил один российский дрон ракетой в миллион долларов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил российский дрон-камикадзе «Герань-2» ракетой, в 36 раз превышающей стоимость беспилотника. Об этом пишет «Военный обозреватель» в Telegram.

К посту приложено видео, на котором видно, как самолет выпускает снаряд, и тот попадет по дрону.

Как отмечает автор материала, F-16 использовал управляемую ракету AIM-120 AMRAAM стоимостью в 1,1 миллиона долларов. При этом «Герань-2» стоит в районе 30 тысяч долларов.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что Россия поразила гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» завод во Львове, где, предположительно, находились западные истребители F-16 и Mirage 2000. По его словам, ракеты также ударили по электроподстанции, питающей Западную Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на резкое заявление Зеленского о возрасте Путина

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Стало известно о диверсиях в Италии во время Олимпийских игр

    Рубио назвал отказавшуюся от российской нефти страну БРИКС

    Появление в российских колониях аппаратов для сладкой ваты и попкорна объяснили

    Данию призвали «спать с одним открытым глазом» из-за США

    В мире на Украине усмотрели угрозу для Европы

    Петербуржец напал на полицейского с катаной

    В Китае прокомментировали начало переговоров Европы и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok