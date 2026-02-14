Заявившей об избиении в полиции Подмосковья бурятке отказали в возбуждении дела

Бурятка Цыденова сообщила об отказе в возбуждении дела после побоев в полиции

Живущая в Подмосковье бурятка Мария Цыденова, заявившая в январе об избиении в отделе полиции, сообщила, что ей отказали в возбуждении уголовного дела по факту побоев. Об это она сообщила в Telegram-канале.

По ее словам, о решении следователя об отказе ей сообщил адвокат 12 февраля. «Почти 30 дней ожидания, объяснений и обращений — и в итоге отказ. Складывается ощущение, что время намеренно затягивалось в расчете на то, что общественное возмущение утихнет, и тема потеряет актуальность. Но такие вещи не забываются», — высказалась женщина.

Она добавила, что категорически не согласна с решением и будет обжаловать его сразу после получения официального письменного отказа.

Ранее Цыденова рассказала, что в ночь на 8 января в Подольске ее остановили около собственного дома сотрудники полиции и попросили предъявить паспорт. Женщина была с ребенком, а документов у нее с собой не оказалось. Она попросила разрешения вынести паспорт, однако полицейские отказали ей в этом и увезли в отделение, где продержали 17 часов, били по спине и голове, разбили телефон, разорвали шубу и оскорбляли из-за национальности.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов после этого объявил о начале проверки после жалобы женщины. Он написал, что связался с руководством МВД и в ситуации разбирается лично начальник УВД по городу Подольску. С его слов, в полицейском отделении были установлены камеры видеонаблюдения, и все происходившее зафиксировано. «Ситуацию держим на контроле. Прошу всех относиться к происходящему сдержанно — мы во всем разберемся и проинформируем о результатах», — говорил Цыденов.

