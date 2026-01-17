Реклама

Россия
12:43, 17 января 2026Россия

Глава Бурятии сообщил о проверке из-за жалобы женщины на побои в подмосковной полиции

Цыденов заявил о проверке из-за жалобы бурятки на побои в полиции Подольска
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Алексей Цыденов

Алексей Цыденов. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов объявил о начале проверки после жалобы женщины на побои и издевательства в полиции подмосковного Подольска. Об этом чиновник сообщил в Telegram-канале.

Бурятка Мария Цыденова, проживающая в Подмосковье, рассказала на странице в социальных сетях, что в ночь на 8 января ее остановили около собственного дома сотрудники полиции и попросили предъявить паспорт. Женщина была с ребенком, а документов у нее с собой не оказалось. Она попросила разрешения вынести паспорт, однако полицейские отказали ей в этом и увезли в отделение для установки личности.

Там, по словам Цыденовой, ее продержали 17 часов, били по спине и голове, разбили телефон, разорвали шубу и вытерли о нее ноги. Затем женщину в одной кофте увезли на освидетельствование в наркодиспансер. «Узнав, что у меня есть несовершеннолетние дети, они говорили: "Вас надо давить, уничтожать, а вы еще размножаетесь и сюда привозите свои семьи, своих детей"», — цитирует слова россиянки издание «Чита онлайн».

17 января глава Бурятии написал, что связался с руководством МВД, и в ситуации разбирается лично начальник УВД по городу Подольску. Цыденова подала заявление в Следственный комитет. Цыденов отметил, что в полицейском отделении были установлены камеры видеонаблюдения и все происходившее зафиксировано. Также, по словам чиновника, есть записи с нагрудных камер сотрудников полиции. «Ситуацию держим на контроле. Прошу всех относиться к происходящему сдержанно — мы во всем разберемся и проинформируем о результатах», — заявил Цыденов.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил бывших сотрудников полиции и их начальника по делу об избиении и похищении человека. Бывшего начальника уголовного розыска приговорили к шести годам колонии строгого режима, двух его подчиненных — к 3,5 года.

