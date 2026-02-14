Зеленский назвал одну из худших услышанных им вещей

Зеленский: Доклад о пустых средствах ПВО — худшее, что может услышать лидер

Доклад командующего Воздушных сил о том, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) пусты, так как использовали ракеты для отражения российских атак, в то время как разведка прогнозирует новый массированный удар через один-два дня — одна из худших вещей, что может услышать лидер. Об этом рассказал Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию которой вел офис президента Украины на Youtube.

«Иногда нам удается завезти новые ракеты прямо перед ударами, иногда — буквально в последний момент», — заявил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО сообщило, что инициатива Чехии по поставкам снарядов Украине, к которой присоединились другие европейские страны, столкнулась с нехваткой финансирования. Как выяснилось, в рамках программы удалось собрать только 1,4 миллиарда евро из запланированных 5 миллиардов.

В ноябре 2025 года стало известно, что армия России резко увеличила дальность применения своих фугасных авиабомб. При этом западные средства ПВО оказываются почти бессильными против их атак.