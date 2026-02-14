Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:30, 14 февраля 2026Мир

Зеленский рассказал о предложенных США гарантиях безопасности

Зеленский: США предложили Украине 15-летние гарантиях безопасности
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вашингтон предложил Киеву гарантии безопасности сроком на 15 лет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию вел канал его офиса на Youtube.

Однако, украинская сторона рассчитывает увеличить предлагаемый Белым домом срок до 30 или 50 лет. По словам Зеленского, все зависит от позиции администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее он заявил, что Киев будет готов подписывать соглашение о прекращении боевых действий только после подписания документа о четких гарантиях Украине. В противном случае, подчеркнул Зеленский, договоренности о мире могут оказаться временными.

Кроме того, украинский лидер заявил, что президентские выборы пройдут при условии прекращения огня на два месяца. Он выразил уверенность, что Трамп может обеспечить договоренность об этом, надавив на президента России Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России отреагировали на заявления об отравлении Навального ядом лягушки

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Число пострадавших от атаки ВСУ на поселок в ЛНР увеличилось

    Зеленский рассказал о предложенных США гарантиях безопасности

    Присутствие украинской делегации на российской границе объяснили

    Песков оценил выступление Гуменника на Олимпиаде

    Двое россиян пострадали в давке в ТЦ на акции ко Дню святого Валентина

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    В МИД Венгрии отреагировали на оскорбление Зеленским премьера Орбана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok