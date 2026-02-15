15 февраля в России вспоминают солдат, павших за границей при исполнении служебного долга. Православные отмечают Сретение Господне. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 15 февраля 2026 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России 15 февраля

День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Фото: В. Киселев / РИА Новости

Эта дата посвящена военнослужащим, сотрудникам спецслужб и миротворцам, которые принимали участие в боевых действиях и миссиях за пределами страны. Ее учредили в честь вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В этот день принято возлагать венки к мемориалам и за семейным застольем вспоминать тех, кто пал, защищая интересы Родины вдали от дома.

День войск правительственной связи ВС РФ

Этот праздник установлен в честь создания в 1943 году службы, обеспечивающей связь высшего военного командования со штабами фронтов и армий. Сейчас эти войска играют важнейшую роль в обеспечении безопасности страны. Они помогают поддерживать надежную связь между руководящими лицами и разными родами войск как в мирное время, так и в моменты межгосударственной напряженности.

Праздники в мире 15 февраля

Международный день детей, больных раком

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock / Fotodom

Акцию учредили в 2001 году по представлению Международной конфедерации организаций родителей детей, больных раком (ICCCPO). Взрослые решили объединить усилия всего мира, чтобы напомнить о важности проблемы, с которой столкнулись, и улучшить качество медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями.

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 400 000 детей и подростков сталкиваются с разными видами рака.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 15 февраля

Международный день фан-работ;

Всемирный день бегемота;

День завязывания узелков на счастье.

Церковный праздник

Сретение Господне

Слово «сретение» имеет славянское происхождение, и на современный русский язык переводится как «встреча». Праздник Сретения Господня отмечается в честь встречи 40-дневного Христа с благочестивым праведником Симеоном в иерусалимском храме, куда Дева Мария и ее супруг Иосиф принесли младенца Иисуса, чтобы совершить законный обряд. В более широком смысле это событие трактуют как встречу Сына Божьего со всем человечеством.

Какие еще церковные праздники отмечают 15 февраля

Всемирный день православной молодежи.

Приметы на 15 февраля

В народном календаре — Сретение, или Зимобор. Считалось, что в этот день домовой может «заездить коня» — поэтому люди старались не совершать далеких путешествий, чтобы в пути не встретиться с неприятностями.

Если ночью небо усыпано звездами, стоит ждать сильного похолодания.

Если в этот день началась оттепель — весна будет ранняя.

Если погода ясная, урожай льна будет богатым.

Кто родился 15 февраля

Галилео Галилей (1564-1642)

Фото: olf / Globallookpress.com

Итальянский ученый, физик, математик и астроном, один из основателей современной науки. Галилей своими руками создал первый в мире телескоп, при помощи которого он сделал важнейшие открытия. Например, считается, что Галилей заявил о том, что Земля вращается вокруг Солнца. За свои научные взгляды ученый подвергся преследованиям со стороны католической церкви.

Одна из первых супермоделей в мире, чья карьера пришлась на 70-80-е годы минувшего века. Дикинсон принимала активное участие в шоу «Топ-модель по-американски». Позже она создала свое собственное шоу «Модельная школа ведьмы Дженис», которое прославилось сложными и местами унизительными испытаниями для участниц.

Кто еще родился 15 февраля