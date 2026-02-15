Реклама

18:31, 15 февраля 2026

Шипулин отказался возвращать золотую медаль Олимпиады-2014

Владислав Уткин

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Биатлонист Антон Шипулин отказался возвращать золотую медаль Олимпиады-2014. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Буду ли возвращать олимпийскую медаль? Нет. А зачем? Я ее завоевывал, она моя, и возвращать не собираюсь», — сказал Шипулин.

Биатлонист завоевал золотую медаль Олимпиады в Сочи за победу в эстафете. В 2024 году принимавшего участие в той гонке в составе российской команды Евгения Устюгова уличили в применении допинга. Из-за этого медали были перераспределены, первое место отошло к сборной Германии. Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что Международный союз биатлонистов требует от российской стороны возвращения медалей за победу в сочинской эстафете.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года. Помимо этого, он выиграл бронзовую медаль Олимпиады-2010 в эстафете. Также Шипулин завоевал серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира 2013 года.

