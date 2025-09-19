МОК перераспределил медали российских биатлонистов с Олимпиады-2014

МОК перераспределил медали российских биатлонистов с Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявил о перераспределении медалей, завоеванных на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной стала дисквалификация российского биатлониста Евгения Устюгова. Решение связано с нарушением антидопинговых правил, выявленным в его прошлых выступлениях.

Устюгов был лишен золота Олимпиады в Сочи, а также золотой и бронзовой медалей Игр 2010 года в Ванкувере (в масс-старте и эстафете). Кроме того, у спортсмена аннулированы два серебра чемпионата мира-2011. Под санкции попали и его партнеры по мужской эстафете на Играх в Сочи: Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, которые также потеряли золотые награды.

Ранее Евгений Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда. Суд не согласился с доводами, согласно которым наличие запрещенных веществ в организме спортсмена обусловлено редкими мутациями.