Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
5:4
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
3:1
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
3:2
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Штутгарт
1:0
1-й тайм
live
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|4-й тур
Лион
0:0
1-й тайм
live
Анже
Франция — Лига 1|5-й тур
Лечче
1:0
1-й тайм
live
Кальяри
Италия — Серия А|4-й тур
Бетис
1:0
1-й тайм
live
Реал Сосьедад
Испания — Примера|5-й тур
21:53, 19 сентября 2025Спорт

МОК перераспределил медали российских биатлонистов с Олимпиады-2014

МОК перераспределил медали российских биатлонистов с Олимпиады в Сочи
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Устюгов

Евгений Устюгов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявил о перераспределении медалей, завоеванных на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной стала дисквалификация российского биатлониста Евгения Устюгова. Решение связано с нарушением антидопинговых правил, выявленным в его прошлых выступлениях.

Устюгов был лишен золота Олимпиады в Сочи, а также золотой и бронзовой медалей Игр 2010 года в Ванкувере (в масс-старте и эстафете). Кроме того, у спортсмена аннулированы два серебра чемпионата мира-2011. Под санкции попали и его партнеры по мужской эстафете на Играх в Сочи: Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, которые также потеряли золотые награды.

Ранее Евгений Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда. Суд не согласился с доводами, согласно которым наличие запрещенных веществ в организме спортсмена обусловлено редкими мутациями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа посоветовал Украине смириться с потерей территорий

    В российском городе потолок рухнул на кровать

    США захотели вернуть войска в Афганистан

    На Камчатке произошло мощное землетрясение

    В Финляндии раскрыли последствия санкций против России

    В «Ахмате» показали важную проблему бойцов на передовой

    МОК перераспределил медали российских биатлонистов с Олимпиады-2014

    СБУ запретила распространять информацию о пропавших без вести солдатах ВСУ

    Суд отклонил иск Трампа против газеты

    Украинка с самыми большими щеками в мире обнажила грудь перед камерой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости