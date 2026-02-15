Реклама

09:49, 15 февраля 2026Бывший СССР

Боец ВСУ раскрыл приказ врачам ТЦК

Боец ВСУ Копич: У ТЦК есть приказ признавать годными всех украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Попавший в российский плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Копич рассказал, что его мобилизовали после медкомиссии, которая длилась не дольше пяти минут. Свою историю он поведал бойцам российской группировки войск «Север», его допрос опубликован в Telegram-канале «Северный Ветер».

По его словам, врачи ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата) признались, что у них есть приказ «признавать годными всех, у кого есть руки и ноги». В результате, сообщил военный, на передовой рядом с ним оказались «три деда в возрасте под 60 лет».

Ранее глава медслужбы «Ульф» ВСУ Алина Михайлова рассказала, что в результате ежемесячной мобилизации служить в армии остаются только 10 тысяч «косых и кривых», а еще 20 тысяч бойцов — дезертируют. Она уточнила, что на базовую военную подготовку отправляют тех, кто «просто не смог убежать за забор».

