Композитор Рыбников отсудил за песню «Буратино» три миллиона рублей

Mash: Композитор Рыбников отсудил 3 млн рублей за песню про Буратино

Композитор Алексей Рыбников оформил права на песню «Буратино» и отсудил у организаторов детских утренников 3 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам журналистов, чтобы трек из телефильма «Приключения Буратино» не исполняли бесплатно, 80-летний композитор оформил на него права, обратившись к лейблу. Юристы лейбла уже отсудили для Рыбникова около 3 миллионов рублей, выиграв в суде против ООО «Центр развития культуры», которое организовывало детские новогодние праздники в 2023 и 2024 годах.

Журналистам Mash стало известно, что организаторы на своем сайте опубликовали афишу мероприятий с саундтреком из фильма про Буратино. Представлявшие интересы Рыбникова юристы пошли в суд с требованием взыскать с компании 14 миллионов рублей.

Суд принял сторону композитора, признал нарушение авторских прав и постановил «Центру развития культуры» выплатить Алексею Рыбникову 2,2 миллиона рублей. Также непосредственно с организаторов взыскали 850 тысяч рублей.

В начале января стало известно, что новый российский фильм «Буратино» за неделю проката собрал больше 1,5 миллиарда рублей. Фильм вышел в прокат 1 января 2026 года.