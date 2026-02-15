Дерипаска раскрыл реальную угрозу для Европы

Дерипаска: Глобальный Юг — главная угроза для Европы, а не Россия

Мир сильно изменился и продолжит меняться, и реальная угроза для Европы — это совсем не Россия. Такое мнение высказал российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале, комментируя дискуссии на Мюнхенском форуме.

Дерипаска отметил, что в Европе слабо понимают, что происходит не только в России, но и на Востоке, Глобальном Юге и в Латинкой Америке. Европейские страны делают абсолютно ошибочные выводы и «сочиняют идиотские стратегии сдерживания России по причине экзистенциальной угрозы, которую она представляет для западного миропорядка».

«Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света. А никак не Россия», — заявил Дерипаска.

Бизнесмен также добавил, что России в свою очередь следует перейти от старой модели с Западом к прагматичным экономическим отношениям с Китаем, Африкой, Индией и Латинской Америкой.

Ранее политолог Александр Рар увидел новый дух Европы после ряда выступлений немецких политиков на Мюнхенской конференции по безопасности.