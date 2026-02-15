В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:25, 16 февраля 2026Россия

Дерипаска раскрыл реальную угрозу для Европы

Дерипаска: Глобальный Юг — главная угроза для Европы, а не Россия
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Мир сильно изменился и продолжит меняться, и реальная угроза для Европы — это совсем не Россия. Такое мнение высказал российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале, комментируя дискуссии на Мюнхенском форуме.

Дерипаска отметил, что в Европе слабо понимают, что происходит не только в России, но и на Востоке, Глобальном Юге и в Латинкой Америке. Европейские страны делают абсолютно ошибочные выводы и «сочиняют идиотские стратегии сдерживания России по причине экзистенциальной угрозы, которую она представляет для западного миропорядка».

«Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света. А никак не Россия», — заявил Дерипаска.

Бизнесмен также добавил, что России в свою очередь следует перейти от старой модели с Западом к прагматичным экономическим отношениям с Китаем, Африкой, Индией и Латинской Америкой.

Ранее политолог Александр Рар увидел новый дух Европы после ряда выступлений немецких политиков на Мюнхенской конференции по безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру российского города

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Опубликован список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна

    В море обнаружили фундамент одного из утерянных семи чудес света

    Дерипаска раскрыл реальную угрозу для Европы

    Украинец застрелил своих детей и покончил с собой

    В России указали на манипуляции Евросоюза

    Раскрыта неочевидная польза секса для организма

    Раскрыты подробности о перелете делегации России на переговоры по Украине в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok