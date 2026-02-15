Политолог увидел новый дух европы после Мюнхенской конференции

Политолог Рар: Мюнхенская конференция показала новый дух Европы

Выступление ряда немецких политиков на Мюнхенской конференции по безопасности, называвших милитаризацию Европы императивом, показали новый дух Европы. Об этом в своем Telegram-канале заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, милитаристскими оказались выступления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, министра обороны страны Борис Писториуса и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Никаких мирных предложений, никакой самокритики, никакого отвержения нового ядерного оружия в Европе — наоборот, главы правительств Великобритании, Финляндии, Литвы, Дании и других стран вторили этому посылу. Мюнхен наглядно продемонстрировал новый дух Европы», — написал эксперт.

Ранее Мерц призвал европейцев отстаивать свои интересы на международной арене. По его словам, эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу.