В аэропорту Домодедово ввели ограничения

Аэропорт Домодедово временно закрыли на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом говорится в Telegram-канале Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

О введенных ограничениях в Росавиации сообщили в 16:43 по московскому времени. В агентстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

13 февраля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме. Несмотря на сильный снегопад, столичные авиагавани продолжали отправлять и принимать рейсы.