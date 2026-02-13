АТОР: Аэропорты Москвы работают в штатном режиме

Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы в условиях непогоды — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Несмотря на сильный снегопад, все столичные авиагавани продолжают отправлять и принимать рейсы. При этом пассажиров предупреждают о задержках до двух часов из-за дополнительной противообледенительной обработки воздушных судов. Путешественникам посоветовали отслеживать статус рейсов через онлайн-табло и выезжать в аэропорт заранее.

Ранее сообщалось, что десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды 13 февраля. С начала новой волны снегопадов в Москве выпало 15 процентов месячной нормы осадков.