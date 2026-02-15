Экс-премьер Украины подвел итоги переговоров России и США

Азаров: США стали лучше понимать условия мира на Украине

За последние полгода США стали лучше понимать предлагаемые Россией условия мирного соглашения по Украине. Такие итоги переговоров Москвы и Вашингтона подвел бывший премьер-министр Украины в интервью URA.RU.

«На мой взгляд, американцы стали лучше понимать условия, необходимые для заключения мирного договора, которые выставляет Россия. Поэтому говорить, что за эти полгода ничего не изменилось, что без толку встречались, конечно, нельзя», — сказал он.

По его словам, на встрече в Анкоридже президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу «хватило пары часов» для составления основ будущего мирного соглашения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.