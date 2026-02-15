Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 15 февраля 2026Россия

Генсек ООН не отреагировал на приглашение в Крым

Константинов: Генсек ООН не отреагировал на приглашение в Крым
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш никак не отреагировал на приглашение посетить Крым. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

«Гутерриша скоро нигде ждать не будут. Он показал себя человеком без должного уровня компетенций, силы и позитива, чтобы посещать Крым. Да и зачем ему смотреть на наши дороги и другие объекты, если он видит все только в заданном заранее режиме?» — высказался парламентарий.

Константинов пригласил генсека приехать на полуостров и пообщаться с местными жителями в начале февраля. Это случилось, после того в ООН сочли, что принцип самоопределения не применим к ситуации с Крымом и Донбассом. Согласно выводам организации, там преобладает принцип территориальной целостности, в отличие от ситуации с Гренландией.

Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал валентинку с изображением Гренландии и призвал остров «определиться с отношениями». Президент США Дональд Трамп пытается добиться присоединения острова к стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на заявление Рютте о победе НАТО в войне с Россией

    Приехавшие в Россию мигранты массово завалили экзамен по русскому языку

    В России наметилась крупная проблема

    В московском аэропорту ввели ограничения

    В Турции заявили о проблемах для Европы из-за нежелания прислушаться к Путину

    Политолог увидел новый дух Европы после Мюнхенской конференции

    Неизвестный напал с ножом на двух женщин в челябинском храме

    Мать Гуменника рассказала о проблемах с визой у фигуриста перед Олимпиадой

    Генсек ООН не отреагировал на приглашение в Крым

    Зеленский поблагодарил Орбана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok