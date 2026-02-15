В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

21:50, 15 февраля 2026Мир

Главы МИД ЕС сорвали встречу с Каллас в Мюнхене

Politico: Главы МИД ЕС разъехались и сорвали встречу с Каллас в Мюнхене
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не смогли присутствовать на встрече, которую организовала глава евродипломатии Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По их словам, совещание сорвалось из-за организационных проблем. Уточняется, что большинство дипломатов разъехались до начала неформальной встречи. В то же время собеседники издания отрицают какие-либо возможные разногласия между сторонами, которые могли привести к срыву мероприятия.

Ранее сообщалось, что европейские дипломаты обвинили Каллас в прямолинейности. Как отметило Foreign Policy, из-за этой ее черты произошло обострение отношений с администрацией главы США Дональда Трампа. Один из источников также заявил, что Каллас «скорее полицейский», а каждый ее день «начинается и заканчивается Россией».

