Грузинская пара заподозрила городскую больницу в продаже новорожденных

112: Больница в Тбилиси могла врать об уходе из жизни новорожденных детей

Семья из Тбилиси подозревает местную городскую больницу в продаже новорожденных. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Историю пары журналистам рассказала племянница героини Илона. По словам девушки, ее тетя Инесса вместе с супругом уже 26 лет разыскивают свою дочь.

Но проблемы этой семьи начались еще раньше. В 1995 году у Инессы родился сын, который на девятые сутки ушел из жизни. Тело младенца родителям не отдали: сотрудники той больницы, где он лежал, сказали, что сами похоронят его на территории медучреждения.

Через пять лет Инесса в другом роддоме родила дочь. Но после родов малышку женщина не увидела: ее в одиночестве увезли в детскую больницу, куда не пустили даже отца. На следующий день паре сказали, что ребенок повторил историю ее первенца — все якобы случилось естественным путем. С них взяли 150 долларов за погребение новорожденной на территории больницы, а в выдаче тела вновь отказали.

Спустя 25 лет Инесса узнала об отсутствии кладбища на территории этой больницы. Семья стала изучать медархивы и обнаружила, что отметки об уходе второго ребенка из жизни в них нет: в карте указан лишь факт рождения. Документы по мальчику найти и вовсе не удалось.

Женщина продолжала искать информацию и в итоге связалась с узистом, консультировавшим ее во время беременности. Он заявил, что на детей был заказ от будущих покупателей. Но в случае с девочкой в последний момент от сделки потенциальные родители отказались, рассказал он. Малышку же, по его словам, забрала себе работница больницы.

Данных по этой сотруднице у семьи практически нет, сообщила Илона. Есть слухи, что она могла увезти ребенка в Россию, в один из регионов, граничащих с Грузией. В частности, на Кавказ.

Ранее стало известно, что желание завести ребенка привело российскую пару в колонию. Супруги из Подмосковья, по данным следствия, договорились с женщиной, которая жила в стране нелегально, что выкупят у нее младенца после родов. К процессу они привлекли медработницу из частной больницы в Щелково. Всех четверых задержали после перечисления денег на карту роженицы. Каждого из них суд приговорил к сроку в диапазоне 4-4,5 года с отбыванием в колонии общего режима.