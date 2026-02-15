В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:33, 15 февраля 2026Мир

Хиллари Клинтон сообщила о связанной с Россией ошибке США

Хиллари Клинтон назвала ошибкой США истечение срока ДСНВ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтону не следовало доводить ситуацию по вопросу контроля над вооружениями до того, что истек договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом пишет РИА Новости.

Клинтон назвала это ошибкой. По ее словам, подписанный в период президентства Барака Обамы договор был серьезным усилием по ядерному сдерживанию. Она добавила, что Россия предлагала продлить действие указанных в договоре нормативов на год после его истечения, однако Соединенные Штаты отказались.

По словам политика, нынешняя позиция Белого дома состоит в том, что к переговорам нужно привлечь КНР и другие ядерные страны. Она отметила, что это придало бы силы возможной договоренности, однако в контексте истечения ДСНВ с Россией вызывает беспокойство.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мораторий на преодоление лимитов ДСНВ будет сохраняться до тех пор, пока его соблюдают США. Глава российского МИД напомнил, что Вашингтон оставил без официального ответа инициативу Москвы о дальнейшем добровольном соблюдении договора.

До этого президент США Дональд Трамп призвал Россию заключить с Соединенными Штатами новый договор вместо ДСНВ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский матерной фразой призвал Европу и США выслать россиян из западных стран

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    ВС России ракетами уничтожили объект инфраструктуры в Конотопе

    Зеленский озвучил приоритетную тему для Украины на переговорах

    Хиллари Клинтон сообщила о связанной с Россией ошибке США

    Петросян пропустила первую тренировку на Олимпиаде

    Трамп дал Нетаньяху обещание об Иране

    На Западе сделали неожиданное заявление на фоне конфликта Зеленского и Орбана

    Новые требования Зеленского вызвали раздражение на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok