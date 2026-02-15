Хиллари Клинтон сообщила о связанной с Россией ошибке США

Хиллари Клинтон назвала ошибкой США истечение срока ДСНВ

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтону не следовало доводить ситуацию по вопросу контроля над вооружениями до того, что истек договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом пишет РИА Новости.

Клинтон назвала это ошибкой. По ее словам, подписанный в период президентства Барака Обамы договор был серьезным усилием по ядерному сдерживанию. Она добавила, что Россия предлагала продлить действие указанных в договоре нормативов на год после его истечения, однако Соединенные Штаты отказались.

По словам политика, нынешняя позиция Белого дома состоит в том, что к переговорам нужно привлечь КНР и другие ядерные страны. Она отметила, что это придало бы силы возможной договоренности, однако в контексте истечения ДСНВ с Россией вызывает беспокойство.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мораторий на преодоление лимитов ДСНВ будет сохраняться до тех пор, пока его соблюдают США. Глава российского МИД напомнил, что Вашингтон оставил без официального ответа инициативу Москвы о дальнейшем добровольном соблюдении договора.

До этого президент США Дональд Трамп призвал Россию заключить с Соединенными Штатами новый договор вместо ДСНВ.