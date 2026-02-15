В Польше поймали спешившую на маникюр украинку

В Польше поймали спешившую на маникюр на скорости до 200 км/ч украинку

Польская полиция задержала гражданку Украины, которая превысила скорость, так как спешила на маникюр. Об этом сообщает телеканал wPolsce24.

Инцидент произошел на прошлой неделе на трассе S12/S17 в направлении из Любляны в Варшаву. 23-летняя гражданка Украины была остановлена полицией за значительное превышение скорости. Ей оформили максимально возможный за это правонарушение штраф.

Записи с полицейских видеорегистраторов доказывают, что девушка ехала на автомобиле Mercedes со скоростью почти 200 километров в час. При этом на участке дороги максимальная скорость была ограничена 120 километрами в час. Задержанная украинка, проживающая в Варшаве, призналась, что спешила к мастеру по маникюру.

Полиция выписала штраф на сумму 2500 злотых (около 55 тысяч рублей). Также она получила 15 штрафных баллов. Это максимально возможный штраф за нарушение скорости. Сотрудники правоохранительных органов предупредили девушку, что если она совершит аналогичное правонарушение снова в течение двух лет, то ей будет назначен штраф в размере 5000 злотых (около 109 тысяч рублей). Журналисты wPolsce24 пошутили, что это самый дорогой маникюр в жизни нарушительницы правил дорожного движения (ПДД).

