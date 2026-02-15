В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

На Западе обеспокоились из-за «структурного вируса» Украины

BZ: На Украине появились новые схемы коррупции на фоне конфликта с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На фоне конфликта с Россией на Украине возникли совершенно новые коррупционные схемы. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung (BZ).

«Это структурный вирус, глубоко укоренившийся в механизмах власти Украины: коррупция», — говорится в статье. Эксперты по борьбе с коррупцией отметили, что это имеет последствия и для Запада.

По данным BZ, наиболее подвержены коррупции сферы, которые связаны с боевыми действиями, поскольку в данных областях сосредоточены огромные государственные финансы и средства иностранных партнеров. Кроме того, бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, как и другие деятели украинской политической элиты, постоянно находится в центре обвинений в коррупции. В связи с этим, отмечается в материале, в Европе и США растет обеспокоенность «тем, что они годами финансируют бездонную яму».

Ранее сообщалось, что власти Украины «умудрились украсть деньги» на печати информационных материалов по борьбе с коррупцией.

